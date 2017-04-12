Как стало известно из информации, представленной в последнем докладе Министерства здравоохранения, в РФ в скором будущем может быть принят законопроект, где будет прописана норма лишения безработных и самозанятых граждан бесплатного медицинского полиса ОМС.

Министерство здравоохранения огласило информацию, из которой стало известно, что в ближайшем будущем всех безработных, а также граждан работающих самостоятельно без трудоустройства, лишат права получить бесплатное медицинское страхование.

Как объясняют представители Министерства здравоохранения, работодатель не платить за этих людей никаких взносов в государство, поэтому нет необходимости платить за безработных. Также нет необходимости платить государству за людей, которые получают зарплату, но не оформлены официально и не платят никаких налогов. Внедрение таких действий может помочь уменьшить расходы бюджета