В России были изменены правила выдачи и замены водительских прав

Теперь в МФЦ могут заниматься заменой или выдачей прав для управления транспортным средством. Соответствующий указ недавно принял Дмитрий Медведев. С его подробностями модно ознакомиться на официальном сайте правительства.

До этого водительское удостоверение можно было получить только в Госавтоинспекции. А после подписания нового постановления, водительское удостоверение можно будет получить или обменять в отделении МФЦ. Там же появится возможность получить международные права.

Подписанный документ, уточнил некоторые вопросы насчет замены прав до истечения их срока действия. Теперь по новым правилам, автовладельцы будут иметь право получить новое удостоверение, сроком годности на десять лет.