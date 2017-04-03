В российском правительстве разъяснили о причинах переноса "прямой линии" президента

На этот счет высказался Дмитрий Песков, заявив, что причины переноса прямой линии не имеют ничего общего с политикой. Оказывается, решение о переносе этого мероприятия было принято еще несколько месяцев назад.

Перенос общения российского лидера с россиянами никак не связан с прошедшими несанкционированными митингами в прошлое воскресенье. Как заявил Песков, решение о переносе было принято еще за 2 месяца до протестных акций. В данном случае нет никакого политического контекста.

Ранее пресс-секретарь президента заявлял о причинах задержки «прямой линии», сказав, что это решение связано с очень большой занятостью президента, в его рабочем графике просто нет свободного места.