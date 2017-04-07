В Санкт-Петербурге состоялось прощание и похороны Вадима Тюльпанова

Прощание с Вадимом Тюльпановым состоялось сегодня, 7 апреля, в Мариинском дворце северной столицы. После гражданской панихиды, на которой присутствовали родственники, коллеги, друзья, представители власти и репортеры, покойного чиновника похоронили на Новодевичьем кладбище.

Как и сообщалось прежде, прощание с сенатором и бывшим главой Заксобрания Санкт-Петербурга состоялось в здании Мариинского дворца. На траурную церемонию пришли его родственники, в том числе и беременная дочь Милана с мужем – известным футболистом Александром Кержаковым, друзья, коллеги, представители региональной власти. В их числе присутствовал на прощальной церемонии и действующий губернатор северной столицы Полтавченко. Он, как и многие другие, произнес траурную речь, напомнив, что Вадим Тюльпанов был не только настоящим профессионалом своего дела, ответственным чиновником, но еще и хорошим человеком, умел и всегда выслушивал каждого, кто к нему обращался.

Многие российские чиновники и политики присутствовали на церемонии лично. Однако некоторые передали свои соболезнования. В частности, Дмитрий Медведев. Похоронили Тюльпанова на Новодевичьем кладбище. Данную информацию подтвердили в пресс-службе питерского Законодательного собрания, — сообщают РИА Новости.

4 апреля в Санкт-Петербурге скоропостижно скончался сенатор Вадим Тюльпанов. Первоначальной версией его смерти стал несчастный случай, но затем медицинская экспертиза констатировала, что чиновник умер в результате сердечной недостаточности.