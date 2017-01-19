В Сергиевом Посаде исполнили поручения Витушевой

Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева посетила в середине декабря с инспекторской проверкой Сергиев Посад. Итогом её визита стал протокол поручений, в соответствии с которым в городе начались работы по ликвидации выявленных Витушевой нарушений.

Ряд вопросов, заданных главой Госадмтехнадзора в ходе визита, касался состояния информационных щитов. В соответствии с поручением Витушевой в городе были приведены в порядок щиты по проспекту Красной Армии, состояние которых вызвали нарекания. Также по указанию Витушевой демонтирована рекламная «растяжка», размещенная в парке «Скитские Пруды» без соответствующего разрешения. Кроме того, по указанию Витушевой на территории парка на специально выделенное место установлены мусорные контейнеры, вывезен снег, скопившийся в ходе очистки дорожек парка, ликвидирована наледь с кровли строений парка.

Обратила Витушева внимание и на ненадлежащее состояние остановочного пункта около Келарской набережной. В соответствии с протоколом поручений остановка очищена от снега, обработана противогололедными реагентами. Само строение павильона отремонтировано, восстановлен отсутствующий элемент, а с ее стен удалены посторонние надписи.

Осматривая жилой сектор города, Главным государственным административно-техническим инспектором Московской области были неоднократно сделаны замечания по неубранным от снега внутридворовым проездам, тротуарам и пешеходным дорожкам. Каждое замечание стало пунктом в протоколе объезда. Итоги проверки таковы: вывезен снег из дворов по Новоугличскому шоссе и улице 1-й Ударной Армии; проведена очистка внутридворовых территорий и детских площадок; ликвидированы самовольно размещенные информационные материалы с опор освещения улицы 1-ой Ударной Армии, Бульвара Кузнецова, по Новоугличскому шоссе; очищены от снега и наледи пешеходные тротуары по улице Осипенко и на улице Победы.

Проводя осмотр нежилых строений Витушева потребовала также удалить наледь с кровель крупных торговых точек города. По указанию руководителя надзорного органа ледяные образования были убраны с кровли зданий торговых центров ООО «Зодиак» и ООО «Фаворит» ликвидированы.

— Требование Губернатора Московской области Андрея Воробьева — цивилизованное отношение к чистоте окружающей местности и готовность добросовестно исполнять установленные законом требования вне зависимости от времени года. В этом и есть залог процветания региона, — подчеркнула Татьяна Витушева.