В столице РФ прошел митинг «Вместе против террора»

Вчера в столице РФ и Питере прошли митинги «Вместе против террора». Памятная акция погибших от террористических атак в питерском метро прошла в Белгороде, Казани, Кемерово, Владивостоке, Тамбове, Краснодаре и других городах государства.

В центре столицы РФ прошла акция памяти погибших от терроризма в метро Питера. Мероприятие началось с минуты молчания, были опущены все флаги. Стоит отметить, что на Манежной площади собрались десятки тысяч жителей города, перед ними выступил Олег Газманов, Ольга Кормухина, Александр Маршал, Диана Гурцкая. После состоялось шествие, для которого столичные власти приняли решение временно перекрыть центральную часть города. Во время митинга были соблюдены все меры безопасности, на мероприятии находилось много нарядом полиции, Росгвардии.

Подобные акции памяти должны также состояться 8 апреля в некоторых регионах РФ. К примеру, в Воронеже подобные действия запланированы на 12:00, они состоятся на Советской площади.

Также в память об ужасной трагедии, которая забрала жизни людей, в соцсетях был запущен хештег #питермыстобой, его поддержали многие российских знаменитости.

Напомним, 3 апреля в вагоне питерского метрополитена произошел террористический акт, в результате которого погибло 13 жителей города и смертник. Около 50 человек были госпитализированы с травмами разной степени тяжести, врачи отмечают, что шесть человек находятся в крайне тяжелом состоянии.