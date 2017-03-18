В Томске состоялся митинг в поддержку Крыма

В российском городе Томске прошел митинг, для поддержки жителей Крыма. Это торжественное мероприятие прошло на городской площади.

Около СФТИ сегодня собрались жители Томска. Сергей Жвачкин, занимающий должность врио областного губернатора, открыл данный митинг.

«Этот день мы запомним навсегда. Прошло 3 года, после воссоединения с Крымом. Будто это событие произошло вчера. Патриотизм и любовь к своей стране стал еще сильнее. Некоторые утверждали, нашему государству будет сложно, да нужно еще сделать очень многое, но мы сильны духом, ничто не сможет помешать продолжать жить, прославлять Россию», — говорит глава области.

Митинг посетили также представители партий, студенты.

«Мы являемся студентами СибГМУ, сюда пришли по собственной воле. Данное важнейшее событие является исторической ценностью нашей страны, это очень важно», — говорят студенты местного вуза.

Некоторые жители города отметили, что уже успели съездить в Крым на отпуск. Есть и те, для кого данная поездка стала первым отдыхом всей семьи. Пожилые митингующие заявили, что этот регион всегда был российским, по их мнению, это событие помогло восстановить историческую справедливость.