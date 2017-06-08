«ВИМ-Авиа» планирует сократить программу чартерных рейсов на этот сезон, чтобы стабилизировать проблему массовой задержки. Эту новость рассказали в пресс-службе авиакомпании, — информирует российское издание «РБК».

«ВИМ-Авиа» приняла решение выполнить сокращение чартеров, что поможет решить вопрос массовой задержки. Эту новость сообщили в пресс-службе компании. Сокращение будет действовать в этом сезоне и направлено на стабилизацию расписания рейсов. По утверждению авиаперевозчика, из-за необычайно высокого потока пассажиров, в конце прошлого месяца произошло нарушение графика полета самолетов. Именно это и привело к введению ограничений компанией.

На официальном сайте перевозчик опубликовал новый график, который был скорректирован после консультации с туристическими операторами и госорганами. Исходя из нового документа, следует, что в приоритете регулярные перевозки по российским городам и чартерные цепочки, где организаторы осуществили все свои финобязательства перед «ВИМ-Авиа». Также на официальном сайте руководство авиаперевозчика принесло извинения пассажирам и сообщило, что через пару недель ситуация стабилизируется.

После новости глава Ростуризма призвал туроператоров временно прекратить продажу туров, где перевозчиком является «ВИМ-Авиа». Ранее стало известно, что авиакомпания приняла решение отменить 26 рейсов, по причине задержек, которые связаны с плановым техобслуживанием.