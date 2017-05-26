Неизвестный благотворитель, из Ярославской области, пожертвовал десять миллионов рублей на лечение ребенка, страдающего от Саркомы Юинга. Полученной сумы хватит для того, чтобы родители больного ребенка смогли отправить его на операцию в Германию.

История его болезни похожа на истории многих других детей, болеющих тяжелыми заболеваниями. Раньше он был веселым ребенком, занимающимся спортом. Но однажды Антон стал жаловаться на сильную боль в ноге, после чего мальчик не смог больше передвигаться самостоятельно. Выяснилось, мальчик заболел Саркомой Юинга — одной из самых опасных форм онкологических заболеваний.

После того как о его болезни стало известно, в родном городе мальчика начался сбор денег на его лечение. Требовалось собрать 12 миллионов рублей, в сборе денег помогла администрация города, организовавшая благотворительный концерт. За два месяца удалось собрать только два миллиона рублей. Однако, неизвестный человек 23 мая перечислил на банковскую карту матери мальчика 10 миллионов рублей, теперь у родителей Антона появился шанс на излечение своего ребенка.