Крымского ополченца Вадима Погодина, обвиненного в убийстве 16-илетнего юноши из «Правого сектора», выпустили на свободу. Ранее Киев требовал у Интерпола найти и арестовать Погодина, чтобы потом выдать его Украине: ополченец якобы убил подростка из «Правого сектора» Степана Ч.

Ополченцу ДЛНР по прозвищу «Керчь» Вадиму Погодину вплоть до сегодняшнего дня грозила выдача МВД Украины – Киев обвинил его в убийстве юноши-«правосека» на Донбассе. Парень срывал флаги ДНР и ЛНР, имел отношение к трагедии в Одессе 2 мая, и за это якобы Вадим Погодин его зверски убил. Проблема ополченца заключалась еще и в том, что Украина имела на него все права: он вовремя не сменил паспорт Украины на российский. Но никто его, отсидевшего в СИЗО Симферополя, Украине бы не выдал – за него заступились другие ополченцы.

Обвинение «оккупанта» в убийстве «ребенка», хотя ребенок уже воюет наравне со взрослыми — обычная практика в режиме военного времени. К убийце можно относиться по-разному, и даже Александр Захарченко, глава ДНР, пообещал, что Погодин ответит за смерть несовершеннолетнего Степана Ч. Взрослый мужчина, бизнесмен и юноша Степа Ч. верили в разные вещи, и потому между ними произошел конфликт – в 16 лет очень истово верят в любую идею. Ребенок мог учиться, играть в КВН, общаться с ребятами и гонять мяч, а в свободное время ненавидеть Россию, не понимая, что ответит по законам военного времени.

Дело Степана Ч. было громким, нашлись свидетели, видевшие, что «к стенке» его ставил за «партизанскую деятельность» именно Вадим Погодин. Но другие знающие люди говорили, что в 2014 году «Керчь» уже покинул ДНР – разочаровался в идеях. Но это не помешало Интеполу предъявить на него права в Алупке, ему грозила экстрадиция в Украину. Соратники Погодина уверены, что взрослый мужчина не мог приказать расстрелять пацана, его подставили.