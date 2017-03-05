Валентин Юдашкин болен раком: семья не комментирует слова Андрея Малахова

Слух о том, что модельер Валентин Юдашкин подобно сатирику Михаилу Задорнову болен раком, распространился после скандального заявление Андрея Малахова. Шоу «Пусть говорят» в конце прошлого года было посвящено девушке, больной онкологией, и в рамках программы ведущий пожелал крепкого здоровья сатирику Задорнову и кутюрье Юдашкину. После этого возник вопрос: неужели публичные персоны больны тем же, что и эта девочка?

Семья Валентина Юдашкина отказывается комментировать высказывание Андрея Малахова и заявляет, что перед неделей моды в Париже модельер страдал почками. Его болезнь настигла внезапно, пришлось провести внеплановую операцию. Но сейчас он в добром здравии, лечение помогло, и Валентин Абрамович вновь готов радовать красивых женщин нарядами. К тому же повод имеется – 8 марта. Шоу с новыми моделями в стиле «haute couture» пройдет в Кремлевском Дворце, называться коллекция весна-лето будет «Золотой век». Кутюрье внес в коктейльные и вечерние платья элементы моды 20-х годов, шик, блеск, много камней и стразов и другие моменты модного тогда ар-деко. Посетят показ мод все представители московского бомонда. У семейства Юдашкина далеко идущие планы, хотя родственники больных неизлечимой болезнью ведут себя немного иначе.

На данном этапе модельеру может помешать работать не рак, а неурядицы в семье. Дочь Юдашкина Галина вышла замуж за родственника скандальной оперной певицы Марии Максаковой, и жене Валентина Абрамовича Марине не нравится это родство. Против Петра Максакова Юдашкина ничего не имеет, лишь бы ее дочь любил, а тетку зятя просто не переносит. Муж Максаковой оказался перебежчиком и коррупционером, Дениса Вороненкова объявили в федеральный розыск. Так что зря на свадьбе Юдашкины радовались выбору дочери. Петр, правда, с теткой давно не знается, а ее мужа знает только шапочно.