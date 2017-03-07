Валентин Юдашкин впервые высказался об операции на почках осенью прошлого года

Известный кутюрье Валентин Юдашкин впервые за полгода заговорил о проблемах со здоровьем, которые помешали ему посещать модные мероприятия. По его словам, мы все ходим под Богом, потому нечего удивляться тому, что совершенно здоровый человек заболел, слег и попал в больницу. Слухи о том, что на самом деле врачи вырезали злокачественную онкологию, кутюрье отказался как-либо комментировать.

Показ мод в Париже «тянули» на себе любимые женщины Юдашкина – дочь Галя и жена Марина. Чтоб убедить гостей мероприятия, что в их дружной семье все хорошо, Галина Максакова-Юдашкина вынесла на руках внука Валентина Абрамовича. Маленький Толя ничего не понимал, но все восхищались наследником двух известных фамилий. А Москве неделю моды Юдашкин открывал уже сам, но тогда СМИ распространяли сплетни о том, что модельер очень плохо выглядит. Наверняка рак, недаром же в шоу «Пусть говорят» Андрей Малахов пожелал здоровья всем раковым больным, Михаилу Задорнову и Валентину Юдашкину. Но семья по-прежнему игнорирует слухи. На показе звезды, которые одеваются только у Юдашкина, хвалили модельера за силу, а его жену Марину -за ряд качеств настоящего лидера и организатора.

На московском показе мод все большое семейство было на подиуме в сборе. Внук кутюрье вел себя хорошо и даже не капризничал. Галина не придерживается мнения, что младенца может сглазить большая аудитория, после чего он заболеет. Намного важнее поддержать болеющего отца, чем придерживаться глупых народных примет. Анатолий Петрович Максаков очень эффектно закрыл оба показа, хотя прошлой осенью ему было всего полгода. Наследник больше похож на родню со стороны папы, чем на Юдашкиных, и фолловеры Галины это отметили.