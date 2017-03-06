Валентина Терешкова: первой женщине-космонавту исполнилось 80 лет

Сегодня Валентине Терешковой — женщине, совершившей космический полет, 80 лет. Она принимает поздравления и вспоминает, что она чувствовала тогда. В 1963 году все газеты мира писали, что космос покоряется прекрасной половине человечества, и Валентина – незамужняя дочь простого тракториста, сама управляет «Востоком-6». Англичане так же отметили, что представительница СССР – очень красивая девушка.

В 60-е Терешкова была просто идеалом советской девушки, которую не страшно отправить даже в космос. Парашютистка, коммунистка, долгое время была комсомольским вожаком, дочь очень благонадежных людей. Ее отец-тракторист погиб на полях Второй Мировой, мать трудится на текстильной фабрике, у брата и сестры тоже достойные рабочие профессии. Зарубежные СМИ писали, что СССР послал в космос красивую женщину, похожую на актрису Ингрид Бергман, но она почему-то почти не пользуется косметикой, имея прекрасные внешние данные. Мужчины мечтали оказаться на месте женщины в ракете, которая крутится по орбите, но космос может и должен становиться женским: женщины будут «вытирать звездную пыль», а не подметать улицы.

Перед тем, как отправить даму на «Востоке-6», мужчины основательно и продуманно изучили космос, отправляя туда космонавтов. За два дня до Валентины на орбиту отправили космонавта на «Востоке-5», Валерия Быковского, так что в космосе в июне 1963 года присутствовали и мужское и женское начала, ракеты буквально следовали друг за другом 71 час. СМИ СССР писали очень подробно, имеют ли мужчина и женщина связь, сколько оборотов они сделают, когда вернутся, видят ли они ракеты друг друга, намечается ли стыковка, и будет ли создаваться стыковочная станция. «Чайка» вызывала зависть у других «космических держав» — шестая в космосе от СССР, 12-ая в мире, она была первой дамой в истории, полетевшей в космос. Тут СССР опередил США. Американки давали возмущенные интервью и проливали слезы: не они первые! Сейчас женщину-космонавта лишают заслуженной славы в Украине, отнимая ее имя у улиц в рамках декоммунизации: Терешкова хотела, чтоб Крым стал российским.