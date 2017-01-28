Валерий Болотов: умер первый глава государственного образования ЛНР

Первый глава государственного образования ЛНР Валерий Болотов умер в Москве на 47-ом году жизни. Причиной, по последним данным, стали проблемы с сердцем у бывшего «луганского народного губернатора». Об этом заявил его друг и соратник, глава информационного центра непризнанной республики Константин Кнырик.

Первым главной непризнанной республики ЛНР Болотов стал в 2014 году. Уже через месяц на него было совершено покушение, а через полгода экс-глава ушел в отставку с такой непростой должности. Все полномочия получил Игорь Плотницкий, бывший министр обороны республики. Известно, что Болотов был кадровым военным, возглавлял до вооруженного конфликта на Донбассе Совет ветеранов войск ВДВ, а после прихода к власти «майданного режима» примкнул к ополчению. Боевой опыт у Валерия Дмитриевича остался еще с Нагорного Карабаха.

Во главе ЛНР Валерий Болотов не продержался и полугода – после референдума об определении статуса ЛНР на командира ополчения было совершено покушения. Киев, по слухам, даже установил награду на голову «полевого командира» — 1 млн. рублей. Машина лидера ополченцев была обстреляна, сам Болотов получил ранения, но заявил, что никого не боится. Однако после обстрела Валерий Болотов только выглядел здоровым человеком, на самом деле он чувствовал себя плохо, потому передал полномочия преемнику Игорю Плотницкому. Последствия покушения дали о себе знать только сейчас.