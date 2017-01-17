Валерий Коган не поскупился на Элтона Джона и Филиппа Киркорова для свадьбы внучки

Еще одна представительница «золотой» молодежи, Ирина Коган, роскошно и дорого вышла замуж в Лондоне. Дед девушки Валерий Коган, владеющий «Домодедово», не поскупился. Иру и ее любимого-англичанина со свадьбой поздравили Элтон Джон, Филипп Киркоров и оперная дива Анна Нетребко. Звезды российской и зарубежной эстрады не раскрывали имен тех, кого так выгодно поздравили с днем свадьбы. Фотографии подписала подруга невесты.

Виктор Коган не хотел афишировать торжество юной наследницы и Дэниела Кенвэя, но звестно, что сочетались молодые по иудейскому обряду. По фотографии видно, что на новобрачном – кипа, а сам он с невестой стоит под хупою в присутствии раввина. О том, сколько стоило платье невесты, ее простая прическа в виде распущенных волос и торт – СМИ умалчивают, но они отмечают именитых гостей молодой пары. Некоторые «гости» за свои выступления берут не меньше миллиона евро, зато работают около часа, исполняя хиты, и желают молодым счастья, любви и наследников.

Все приглашенные звезды остались в невероятном восторге от праздника. Еврейскую пару поздравили заздравной еврейской песней Владимир Винокур и Лев Лещенко. Гости не только работали, но и веселились. Певица Анна Нетребко танцевала с супругом Юсифом Эйвазовым под Игорем Николаева, а невеста подпевала своему кумиру – Мэрайе Кэрри. Пресса отмечает белые розы, изысканное меню и дорогостоящих, разноплановых артистов на свадьбе. Под выступление Элтона Джона невеста расплакалась на плече у жениха и заявила деду, что очень счастлива.