Валерий Леонтьев отказался возвращаться в Россию и покидать США

Популярному певцу Валерию Леонтьеву больше нравится жить в США, в Россию он не собирается. Исполнителю уже 67 лет, ему хочется покоя в коттедже в Майами, даже о недвижимости на Рублевке он не думает: Москва город дорогой. В США оказалось раз в 10 проще «удерживаться на плаву».

Пока Россия приносит Валерию Леонтьеву деньги – он будет работать в ней, но для души его всегда ждет домик в Майами, который пустует запертый все гастроли. Отдыхать от гастрольной деятельности с годами Леонтьеву приходится все чаще – по четыре раза в год. Со своим жильем в США распрощалась Ирина Алегрова и переехала жить на Рублевку, но если у нее есть деньги на Москву – пусть живет. Ее пример не заразил исполнителя, потому «домик в деревне» пока при нем. В Майами, как оказалось, и жить дешевле, и праздники встречать дешевле, хотя блюда на столе артиста были российские.

О том, что денег на содержание элитной недвижимости звездам не хватает – СМИ писали и не раз. Но Валерию Яковлевичу скоро может стать не по карману вилла в США, которую он покупал в 90-е. 300 кв. метров нуждаются в заботе и уходе, а это – не один раз забор в белый цвет покрасить. Он даже хочет впустить в дом квартирантов, хотя до этого просто запирал дом. Арендаторы будут платить певцу примерно 6 тыс. долларов в месяц. Но какие бы плохие времена ни были – никакой недвижимости в Подмосковье: в Москве у певца только квартира.