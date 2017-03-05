Валерия Адлейба прошла во второй отборочный тур «Ты супер!»

Вчера прошел 1-ый отборочный тур «Ты супер!», в котором приняла участие Валерия Адлейба. Девушка родом из Абхазии с успехов вышла во 2-ой отборочный тур.

11-летняя жительница Абхазии для исполнения выбрала композицию Лары Фабиан и благодаря ей успешно перешла в следующий отборочный тур данного конкурса. Девушка покорила своим пением на первой секунде. Так, услышав голос исполнительницы Виктор Дробыш, который является популярным композитором и музыкальным продюсером, нажал зеленую кнопку. После судьи последовали его примеру, что говорит о большом успехе девушки.

«По моему мнению, все те, кто исполнял эту песню из российского шоубиза, должны принять решение уйти из профессии», — прокомментировал выступление девушки Дробыш.

Также продюсер отметил, что все присутствующие на конкурсе, организаторы и судьи должны поблагодарить Валерию за то, что она решила участвовать в конкурсе. По его мнению, девушка смогла украсить проект и доказать, на какой высокий уровень претендует конкурс. Жюри оценили достойный голос жительницы Абхазии, а также отметили, ее высокий уровень подготовки.

«Данный случай показывает, что с первой ноты понятно какой голос, девочка смогла показать профессионализм, которому могут позавидовать многие артисты», — утверждает певица Елка.