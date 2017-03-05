Валерия Адлейба впечатлила судей музыкального шоу «Ты супер!»

Вчера прошел первый отборочный тур конкурса «Ты супер!», в котором маленькая жительница Абхазии Валерия Адлейба приятно удивила судей.

Вся Абхазия болела за Валерию, которая для выступления выбрала композицию Лары Фабиан. Земляки девушки решили следить за трансляцией шоу во Дворце культуры. Жители города Очамчыре с нетерпением ждали выхода на сцену Валерии. Девушка выступала седьмой, это была ее первая большая сцена, но она держала себя уверенно. Как только жительница Абхазии начала петь, Виктор Дробыш нажал зеленую кнопку, а следом за ним все члены жюри.

Ее исполнение было очень проникновенным, смогло вызвать сильные эмоции. Что касается ее земляков, они прослушали песню на одном дыхании и при каждой высокой ноте Валерии хлопали ей.

«Она еще с самого маленького возраста любила петь, у нее настоящий талант. Я сразу говорила родителям, чтобы отвели ее в музыкальную школу, но они ставили учебу на первое место. Несмотря на это, музыка взяла верх, чему я очень счастлива», — рассказала бабушка юной участницы конкурса.

Особенно за девушку переживала ее педагог по музыке Лика Цвижба.

«Когда она появилась на сцене и взяла первые ноты, мне сложно было сдержать эмоции, я прослезилась. Я знала, что она с достоинством споет эту песню и пройдет тур…посмотрим, как будет дальше. Мы надеемся что все испытания, которые нас ожидают впереди, она сможет пройти с честью», — говорит педагог.