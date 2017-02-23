Вартан Саркисов «страшно раскаивается» за сбитого насмерть пешехода

«Стритрейсер» Вартан Саркисов понял, что «доездился», сбив насмерть человека на ул. Мосфильмовской. Теперь «мажор» просит прощения, «страшно раскаивается», плачет перед семьей погибшего шеф-повара. Суд учтет его повинную при вынесении приговора, в мать Вартана бизнес-леди Елена Саркисова очень рассчитывает на помощь адвокатов.

Подследственный извинялся перед семьей, которая потеряла кормильца, но и к себе просил снисхождения. У Вартана, по его словам, два деда болеют, и арест любимого внука станет для стариков огромным ударом. Мать просила для сына домашний арест ради здоровья дедушек, но суд не понял, зачем это нужно делать в отношении убийцы. «Орудием убийства» стал автомобиль «Порше», на капоте которого труп потерпевшего ехал какое-то время, прежде чем врезаться в другие машины. Парень чуть ли не рыдал, клялся, что он не животное, но суд решил не отпускать его домой под арест и оставил в СИЗО – следствие достигло своей активной фазы.

Экспертиза показала, что у сбитого пешехода не было шансов: в него врезались на скорости 145 км/час. До этого на машине, которая принадлежала матери «мажора», сын накатывал только штрафы за «гонки» и парковку, но в этот раз на капоте была кровь. Статья 264 УК РФ предполагает убийство по неосторожности без злого умысла, по ней сажают на пять лет, домашнего ареста она иногда предусматривает. СИЗО – исключительная мена наказания в случае аварии, тут адвокат прав, но Вартан Саркисов ее заслужил. При задержании водитель был пьян и неадекватен. Ведется следствие.