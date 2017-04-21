Варвара Караулова переведена из следственного изолятора в колонию для отбывания срока. Об этом сообщил адвокат преступницы Сергей Бадамшин. Правозащитник пока не может сказать, куда именно доставили его подзащитную, и дожидается информации от ФСИН.

Осужденная на четыре с половиной года тюрьмы Варвара Караулова доставлена в колонию общего режима для отбывания назначенного судом срока. До этого Караулова оставалась в следственном изоляторе. В силовых ведомствах не предоставили об этом никакой публичной информации.

Первой о переводе Карауловой узнала ее мать, которая пришла в СИЗО, дабы навестить Варвару и кое-что ей передать. Когда женщине сказали, что осужденную перевели в колонию, та сообщила юристу. Правозащитник Сергей Бадамшин рассказал, что не был осведомлен, что Варвару этапировали, и не может сказать, в каком именно месте сейчас находится его подзащитная. По словам адвоката, нужно дождаться официального заявления ФСИН, — передает Интерфакс.

Александру Иванову (настоящее имя Карауловой) осудили на четыре с половиной года колонии общего режима за попытки стать членом запрещенной на территории РФ террористической организации «Исламское Государство». Иванова, будучи студенткой МГУ, дважды пыталась сбежать из РФ и попасть на территорию Сирии. По версии следствия, девушку завербовал один из членов организации.

В прошлом году Иванова была отчислена из числа студентов московского вуза. Сама осужденная своей вины не признала, заявив, что не пыталась стать членом ИГИЛ.