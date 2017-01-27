Василий Ливанов отговаривает Владимира Путина уходить в отставку

Президент Владимир Путин устал от своего многолетнего поста и собирается уйти в отставку, но его отговаривают многие политики и кинозвезды. Актер Василий Ливанов, сыгравший «самого лучшего в мире Холмса», тоже попросил главу государства даже не думать об уходе на покой. Артист получил Орден Почета из рук президента в Кремле.

Россияне замечают, что все чаще Путин поговаривает об уходе, о том, что не вечен, и очень многих такие разговоры удручают и пугают. Ливанов среди тех, кто на месте В. В. Путина никого не видит и не представляет. Артист считает, что сама Родина, Российская Федерация, не хочет ухода нынешнего президента с его поста и говорит ему «Даже не думай!» Выльются ли такие «заветы Родины» в новый президентский срок Владимира Путина или он все-таки уйдет в отставку – покажет 2018 год. Пока на правах президента глава государства вручал награды в Кремле тем, кто показал мастерство в своей сфере жизни.

Стоит отметить, что не все россияне думают, как Василий Ливанов. Оппозиция хочет, чтобы в 2018 году Путин воплотил в жизнь свое намерение. Во время телемостов и пресс-конференций президенту не раз задавали вопрос о «жизни без него». В рамках конференции на тему «Будущее начинается сегодня» Путину пять раз намекали на его пенсионный возраст и отставку. Президент не дал внятного ответа, потому неизвестно, связывает ли он ближайшие 10 лет со своей деятельностью.