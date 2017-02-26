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Великий пост 2017: правила для постящихся

Великий пост в 2017 году начинается с 27 февраля, это время когда необходимо отказаться не только от еды,  но и от вредных привычек, увеселений. Он считается самым важным для соблюдения.

Целью Великого поста является подготовка к празднованию Пасхи. На протяжении всего этого времени человеку нужно отказывать себе в определенной еде, молиться и каяться в своих грехах, ходить в церковь.

Постящийся должен отказаться от мяса, молока, сыра, масла, яиц, жира. Каждый понедельник, среда и пятница считаются днями сыроедения, поэтому в эти дни принято употреблять только еду в сыром виде без применения термической обработки. Стоит отметить, что в эти дни прием еды должен происходить лишь раз в сутки.

По вторникам и четвергам разрешается добавлять в пищу растительное масло. В выходные дни верующие могут садиться за стол три раза в сутки, также разрешается употребление немного вина. Во время празднования Благовещения Пресвятой Богородицы и Вербного воскресенья можно есть рыбу, а в Лазареву субботу – икру.

В Великий пост каждый решает для себя стоит ли полностью вводить мораторий на социальные сети, интернет, телевидение. Но что касается богослужений, постящиеся должны стараться посещать их как можно чаще.

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