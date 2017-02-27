Великий Пост: как сохранить здоровье 47 дней поста

Полный отказ от пищи животного происхождения – серьезный стресс для организма, и потому не всем батюшки советуют строго соблюдать Великий Пост. Отказываться от чего-то на 47 дней необходимо для очищения души, и необязательно этим «чем-то» будет мясо, яйца и творог. Великий Пост – не «тренд» и не «мейнстрим». Это попытка быть ближе к божественному и прикоснуться к Создателю.

Пост не ограничивается питанием, все священнослужители стараются донести это до прихожан на понятном языке. Без молитвы, соблюдения церковных таинств и любви к ближнему пост вообще превращается в голодовку: любой диетолог подберет диету, более подходящую для организма. Ведь Великий пост предполагает отказ от курения, водки и наркотиков почти на 50 дней, и за время ограничения верующему может понравиться жить без всего, что действительно губит его организм. Так же пост призывает «не есть друг друга», контролируя низменные эмоции, что сделает человека хозяином своей жизни. Некоторым легко отказаться от мяса, но невозможно жить без ежедневных сплетен.

В плане времяпровождения Великий пост требует от верующих дела, исключающие и в то же время дополняющие друг друга. С одной стороны стоит ограничить кино, клубы, танцы и вечеринки, а с другой – нельзя предаваться лени и лежанию на диване. Пост – повод заняться волонтерской деятельностью, на которую раньше не хватало времени, и научиться вкусно готовить блюда из «невкусных» продуктов.