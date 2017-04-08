Российский Верховный суд принял решение объявить перерыв в процессе по делу «Свидетелей Иеговы». Судебный иск, в котором требуется ликвидация центра организации, признание ее деятельности экстремистской, подал Минюст РФ, — передает агентство «РИА Новости».

Перерыв процесса рассмотрения иска, направленного в суд Минюстом РФ, о деятельности «Свидетелей Иеговы», был перенесен на 12 апреля текущего года. Ожидается, что в этот день будут допрошены свидетели центра, а также озвучено доказательство дела.

Стоит уточнить, что Минюст обвиняет организацию в запрете переливания крови, но защита центра отмечает, данный отказ не считается экстремизмом. Также юрист отметил, что государственный орган привел лишь один случай, когда медицинские работники предложили родителям выбрать из двух способов лечения своего ребенка. Один из них являлся переливание крови, но семья отдала предпочтение лечению с помощью медикаментов.

Юрист ведомства убеждена, что организация угрожает защите прав, интересов общества. Ранее 95 брошюр данного центра были признаны экстремистскими, как и деятельность восьми организации в некоторых российских регионах.

На сегодняшний день деятельность организации приостановлена до окончательного судебного решения. Религиозный центр регулярно имеет проблемы с законодательством РФ, им были выписаны штрафы за хранение экстремистской литературы, ликвидированы их отделения.