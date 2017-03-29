Верховный суд указал сотрудникам ГИБДД на то, что детей можно перевозить в автомобиле без специального кресла

Верховный суд указал сотрудникам ГИБДД на то, что они не имеют права штрафовать тех водителей, которые производят перевозку детей без специального автомобильного кресла, пользуясь при этом какими-либо другими аналогичными фиксаторами.

Суд пояснил, что маленьких детей, который не достигли 12-ти летнего возраста можно перевозить на заднем сидении автомобиля без специального фиксирующего устройства, в том случае, если ребенок пристегнут обыкновенным ремнем безопасности.

Из нормы ПДД следует, что перевозка ребенка может осуществляться даже с плотной подушкой и ремнем безопасности. В этом случае такая перевозка не будет считаться нарушением, за который можно будет поплатиться штрафом в несколько тысяч рублей.