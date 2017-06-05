Вице-губернатора Владимирской области подозревают в получении взяток

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по подозрению в получении взяток вице-губернатором Владимирской области — Елены Мазанько. Сообщает РИА-Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

В данном случае речь идет о взятках различного размера общей суммой более трех миллионов рублей. По версии Следственного комитета, Елена Мазанько неоднократно получала взятки от различных владельцев фирм, взамен на помощь в получении государственных контрактов на ремонт здания администрации области, а также на поставку мебели в него. Однако решения об аресте подозреваемой пока принято не было, она была задержана на трое суток. Губернатор Владимирской области уверена, что её подчинённая не может быть причастна к коррупции, а её задержание считает и вовсе провокацией.

Напомним, что до недавнего времени Мазанько не была публичной фигурой. Однако, все кардинально изменилось после того, как местные журналисты написали, что Департамент Мазанько собирается произвести закупку дорогостоящих предметов мебели и дорогих туалетных принадлежностей, в том числе и «золотого ершика». Тогда Вице-премьер назвала эти покупки абсолютно обыкновенными.