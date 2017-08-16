Виктор Цой: поклонники почтили память музыканта на его могиле

Верные поклонники группы «Кино» не забывают кумира молодости Виктора Цоя и в годовщину его смерти они собрались на могиле музыканта. Фанаты исполнителя в разных городах страны находили места, связанные с именем кумира и группой «Кино», но питерские «киноманы» несли цветы на Богословское кладбище.

Поклонники Виктора Цоя не забывают, что 15 августа 1990 года их кумир разбился в автокатастрофе, вылетев на своем «Москвиче» на встречную полосу. В Санкт-Петербурге достаточно мест, связанных с легендарной группой, но больше всего «детей 90-х» было вчера на Богословском кладбище, где похоронен Цой. Кумира почтили минутой молчания, после этого возле памятника музыканту начался импровизированный концерт. «Киноманы» целыми семьями исполняли «Звезду по имени Солнце» и другие композиции Цоя.

Котельная, в которой работал Виктор Цой, чтобы не попасть под закон о тунеядстве, располагается в Санкт-Петербурге на улице Блохина. Поклонники «Кино» называют это место «Камчаткой» и посещают его во все памятные даты Виктора Цоя. А «Стена Цоя» в Москве находится в Кривоарбатском переулке. Первая надпись нам появилась 15 августа 1990 года и гласила о том, что поэт и композитор Виктор Цой умер. Но другие поклонники рока написали там же, что Цой жив, и после эту стену начали исписывать цитатами песен группы «Кино».

Питерские фанаты Цоя имеют у себя в городе и «Камчатку», и памятник Виктору Цою, и его могилу, но они переживают за поклонников «Кино» из столицы – там хотят «Стену Цоя» перенести в другое место. Они не хотят видеть культовое место даже у себя в городе: народная святыня, своего рода «Мекка» русских рокеров должна находиться в столице России. К тому же в Санкт-Петербурге ее может закрасить любой активист, которому что-то не понравится в облике родного города.