Виктор Коэн невиновен: пользователи интернета активно подписывают петицию для поддержки парня

На сегодняшний день дело Виктора Коэна снова получило широкую огласку. Пользователи интернета создали петицию для поддержки парня. Об этом передает российское издание.

Стало известно, что данная петиция была подписана сотнями жителей РФ. Интерес к этому делу снова появился после повтора программы «Битва экстрасенсов», где ясновидящие со 100% уверенностью заявили, что житель Владивостока не виновен в исчезновении своей бывшей возлюбленной Гали.

Необходимо отметить, 28-летнего парня осудили за убийство. Суд смог доказать, что Виктор после убийства Галины сжег ее тело. По их мнению, это произошло в районе Варяга. Парень и его защита не согласны с выдвинутыми обвинениями. Еще одним моментом является то, что сами родители девушки заявляют о невиновности Виктора. По их словам, Галина могла уехать из страны, никого не предупредив.

За все время пока велось расследование, в интернете были созданы группы. Люди разделены: одни называют парня убийцей, другие считают, что Виктора заставили признаться в содеянном. Чтобы отправить интернет-петицию главе государства необходимо собрать еще около 60000 подписей. Напомним, парень был приговорен к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы. Доказательства, которые успела собрать сторона обвинения, суд признал достаточными.