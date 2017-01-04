Виктор Коэн последние новости: дело отправлено на дознание

В программе «Битва экстрасенсов» ясновидящие смогли раскрыть ошибки следствия по делу Виктора Коэна. Об этом передает российское издание.

Громкое дело, в результате которого парень получил 10 лет, снова стало активно обсуждаться. Это произошло после повтора 16 сезона программы. Необходимо напомним, Виктору 28 лет, на протяжении пары лет он является осужденным по причине убийства девушки Гали, с которой его связывали близкие отношения. Несмотря на то, что у правоохранительных органов на то время не было улик, это не помешало задержать парня. Стоит отметить, что на сегодняшний день улики так и не появились. Только живая Колядзинская или ее тело смогут помочь оправдать или утвердить вину Виктора. Следователям достаточны его показания, в которых он признался в убийстве. Позже от этих слов парень отказался. Именно нажим со стороны правоохранительных органов стал причиной лжи парня.

Экстрасенсы программы рассказали, что парень не виновен в этом деле. А одна из участниц «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос утверждает, что Галина живая. Такую версию выдвигают сами родители девушки. Они считают, что она не предупредив никого улетела из страны. Старания экстрасенсов не были напрасны. Так, благодаря их рассказам, данное дело было отправлено на дознание. Жители РФ создали петицию, где требуют объективно разобраться и снять с Виктора обвинения.