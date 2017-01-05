Виктор Коэн последние новости: Галину Колядзинскую ищут в Таиланде

Недавно повтор программы из 16 сезона «Битвы экстрасенсов» вернул ажиотаж по поводу невинно осужденного на 10 лет Виктора Коэна. Снова мужчину считают невинно осужденным, его девушку Галину Колядзинскую, которая вполне может быть живой, ищут. Но мнение экстрасенсов редко помогает правоохранителям, поскольку спасти Виктора от тюрьмы может только живая Галина или конкретное место ее нахождения.

Издание therussiantimes.com пишет, что дело Коэна отправили на доследование, но что это даст – покажет время. Петиции активистов имели место все то время, что Виктор Коэн был в СИЗО, но они никак не повлияли на суровый приговор. Следствию нужна Галя – живая и здоровая, а не видения экстрасенсов. Газета «Приморье24» писала в 2015 г., что за дело Коэна взялись два адвоката – Иван Михалев и Евгений Черноусов. Но за два года в правоте Коэна разуверился и сам Коэн, и его адвокаты, и жена Виктора Татьяна. В 2011 году нужно было сразу возбуждать уголовное дело, а не объявлять в розыск – Галя пропала с большими деньгами.

У следствия не было улик все то время, что тянулось «дело Коэна». Его адвокат уверял, что уголовники, маньяки и расчленители — не такие, делать выводы на основании допроса – недопустимо. На сегодня находятся лица, которые и без «Битвы экстрасенсов» выдели Галю в Таиланде. Активисты просят помощи в распространении ориентировок на Колядзинскую на английском. Родители Гали не верят в виновность «зятя»: доченька не раз говорила им, что видит себя заграницей в «древнейшей профессии».