Виктор Коэн последние новости: житель Владивостока продолжает отбывать практически 10-летний срок

После очередного повтора программы «Битвы экстрасенсов» общественность снова заговорила о громком деле Виктора Коэна. Так, парня обвиняют в убийстве бывшей девушки. Об этом сообщает российское издание.

Молодой человек находится в тюремной камере, суд установил для него отбывание на срок 9 лет и 9 месяцев. Необходимо отметить, что никаких улик, а также тело девушки не было найдено. Его обвинения основаны на признательных показаниях, от которых он позже отказался. Многие неравнодушные люди считают, что данные показания были насильно выбиты из парня. Стоит упомянуть, что родители девушки не верят в убийство Виктором их дочери. Они считают, что Галина могла улететь из страны, не предупредив никого.

Данной историей заинтересовалась программа «Битва экстрасенсов». В одном из выпусков ясновидящим дали задание, где они должны были рассказать подробнее о данном деле. Все участники проекта заявили, что Виктор не убийца. Слова ясновидящих не могут юридически оправдать парня, поэтому пользователи интернета создали петицию, под которой может подписаться каждый. Данная петиция направлена на поддержку Коэна, в ней имеется просьба честного расследования дела. Как только петиция наберет необходимое число подписей, она может быть рассмотрена президентом РФ. Напомним, девушка пропала в 2011 году. На сегодняшний день продвижений по делу нет.