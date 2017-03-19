Виктор Кудрин стал фигурантом уголовного дела по растрате 56 млн рублей

Виктор Кудрин был задержан по подозрению в растрате крупной суммы денежных средств. На мужчину возбудили уголовное дело, были изъяты все документы, которые касаются данного расследования.

В Питере был арестован Виктор Кудрин, который занимает должность генерального директора ГСК. Данная компания занимается постройкой изолятора, находящийся в Колпинском районе. В СКР заявили о возбуждении уголовного дела, мужчина проходит как подозреваемый за растрату 56000000 рублей.

ФСИН Питера и области подписал контракт с ГСК, исходя из которого компания на протяжении восьми лет должна была заниматься постройкой следственного изолятора. Исходя из заключенного договора, фирма получила более 12 млрд рублей, но так и не выполнила все необходимые обязательства. Также сообщается, что была похищена большая сумма средств, размер которой составил 56000000 рублей.

Необходимо отметить, что данный изолятор проходит сразу по двум уголовным расследованиям. Ранее совершили покушение на Николая Чернова, который является начальником отдела технадзора УФСИН. Медики делали все возможное, чтобы спасти ему жизнь, но им это не удалось. В мужчину выстрелили с оружия, он получил пару ранений.