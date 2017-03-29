Не только Виктор Нилов, глава ГИБДД, потерял свою должность указом Владимира Путина. Своих насиженных кресел лишились и другие высокие чины и прокуроры.

Очищать государственный аппарат от неэффективных, «засидевшихся» людей – часть большой, масштабной реформы ведомства. Самого ведомства тоже коснется ряд видоизменений – ГИБДД перестанет быть самостоятельной единицей и станет частью ППС. Реформа обязательно будет утверждена, это вопрос решенный, но не раньше 2018 года. Слухи о том, что нынешнего руководителя снимут, а замену ему найдут, ходили еще в начале марта этого когда. На освободившееся место пророчили человека с Дальнего Востока. Вероятнее всего место Нилова займет хабаровчанин Михаил Черников, его назначат указом президента на вакантную должность. СМИ отмечают, что причины не были озвучены прямым текстом Виктору Нилову, и ему остается только гадать, что в его работе с 2011 года было не так.

23 марта Виктору Ивановичу исполнилось 62 года, причиной увольнения мог быть возраст, но это – не единственное нарушение, которое показала проверка 2016 года. На официальном сайте уже исчезла вся информация о Викторе Нилове, включая анкету, и это говорит о том, что карьера генерал-лейтенанта закончилась. Никто из заместителей Виктора Ивановича на эту должность не подходить – всем под 60 лет, а Черников – новый человек в Москве, из региона, с идеальной репутацией. Вероятно, он подойдет и будет назначен.