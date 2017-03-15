Виктория Якубовская: от фото обнаженной модели поспешил избавиться «Инстаграм»

Фото обнаженной ведущей и модели Виктории Якубовской в «Инстаграме» уже не найти: соцсеть поспешила избавиться от порнографии. Фолловерам хватило времени на просмотр откровенных снимков любимицы, от которых остались одни воспоминания.

Исчезновение любой информации из «Инстаграма» еще не означает, что «фото-ню» из социальной сети исчезли навсегда: из интернета ничего не пропадает безследно. К тому же фолловерам хватило времени на просмотр откровенных снимков любимицы, от которых остались одни воспоминания. Жертвой хакерской атаки стала не только ведущая «Завтрак с…» на канале «World Fashion Channel». Зарубежным звездам тоже не повезло. Американские актрисы Эмма Уотсон и Аманда Сайфред обнаружили свои снимки в интернете на сайте «The Fappening». И если Эмма Уотсон нашла только свои дурачества в разных платьях и купальниках, то фото Аманды Сайфред носят эротический характер и могут быть расценены как порно.

Особенно неприятен в данной ситуации тот факт, что о девушках, чьи фотографии в стиле «ню» попали в Сеть, судят незнакомые люди. Комментаторы совершенно не знают ни Викторию Якубовскую, ни Эмму Уотсон, ни Аманду Сайфред, а рассуждают о морали и нравственности звезд. Однако Эмма Уотсон не опозорена – она и без косметики красивая актриса, а Виктория Якубовкая и сама не прочь побаловать поклонников-мужчин очень «горячими» снимками, но в рамках приличия.