Виктория Якубовская: хакеры взломали телефон ведущей World Fashion Channel

Ведущая российского представителя телеканала «World Fashion Channel» Виктория Якубовская хранила в телефоне фото интимного характера, и зря. За содержимым таких носителей информации гоняются разного рода хакеры: их цель – выложить фотографии сексуального характера в интернет на всеобщее обозрение. Снимки можно смело назвать порнографическими: они откровеннее даже жесткой эротики.

Модель и ведущая опозорена на весь Рунет: даже такое интимное положение, как ожидание ребенка, стало всеобщим достоянием. Заступаются за девушку немногие: ее подруга Виктория Боня постыдила хакеров, но это был «крик в пустоту». Этим людям не стыдно лезть в чужую жизнь, потому что «чужое» в телефоне не носят, а публикация такого рода фото – их хлеб. Личное очень быстро станет публичным, если не стирать его сразу же со всех носителей. На помощь Виктории Якубовской пришел «Инстаграм»: сеть стирает снимки порнографического характера, чтоб не отвечать за них по закону. Тем более ведущую в «шапке» ее «Инстаграма» выставили «девушкой легкого поведения».

Поклонники Виктории Якубовской любят и ценят ее за ее передачи, а фотографии, явно не для чужих глаз, – ее личное дело. Модель ведет репортажи с модных показов, Каннского фестиваля, ведет утреннее шоу «Завтрак с…», куда приглашаются известные люди. Недавно модель стала мамой, родила сына, но очень быстро вернула и рабочую форму, и нужные параметры. А хакеры пусть завидуют.