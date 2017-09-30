ВИМ-Авиа новости: самолеты спецотряда Путина возвращают из-за границы пассажиров «ВИМ-Авиа»

Президент России Владимир Путин выделил самолеты из своего спецотряда, чтобы из Анталии смогли вернуться клиенты «ВИМ-Авиа». Два самолета Ту-214 вывозили из турецких аэропортов россиян, которых набралось 320 человек. Борта, на которых домой вернут туристов, вылетали в Турцию с экипажем и горячей пищей. Для четырехчасового полет людей, отдых которых безнадежно испорчен, были созданы все условия.

Владимир Путин раскритиковал всех чиновников, из-за которых проблема компании «ВИМ-Авиа» вообще имеет место. Глава государства выделил два борта Ту-214, чтобы все застрявшие по вине «воздушных мошенников» туристы могли вернуться домой. 320 человек уже вернулись: из Москвы за ними вылетали пустые борта, принадлежащие Путину, за перевозками следит государство в лице Росавиации и Минтранса. Несмотря на все старания перевозчиков, включая спецотряд президента «Русь», заграницей до сих пор ждут своего борта 29 тысяч человек, из них на одну только Турцию приходится 8 тыс. человек. Самолеты «ВИМ-Авиа» тоже трудятся на условиях лизинга, возвращая домой отправленных ими на отдых пассажиров.

По последним данным, ситуация с пассажирами, застрявшими за рубежом, более-менее нормальная: люди не бунтуют, не скандалят, поскольку уверены, что их вывезут. Правда, завезла их в чужие страны частная компания, имеющая хозяев, а вывозят или государственные компании, или те же борта «ВИМ-Авиа» на определенных условиях. До 15-16 октября самолеты частного предприятия будут возвращать пассажиров в Россию, а потом прекратит свое существование.