Вирус Коксаки в Турции: российские туристы продолжают отказываться от отдыха на турецком побережье и выбирают курорты Туниса или Кипра. Случаи полного аннулирования путевки единичны, чаще всего туроператоров просят подобрать другое направление.

Ассоциация российских туроператоров сообщает о ситуации, связанной со спросом на турецкие путевки и распространением в Турции вируса Коксаки. Как рассказали в компании, случаев полного отказа от туров мало, большинство граждан предпочитает заменить свой отдых в Турции поездкой в другую страну. Наибольшим спросом пользуется Тунис, где не требуется виза и”облегченный”, с визовой точки зрения, Кипр. После этих курортов, наибольшим спросом пользуется Греция и другие страны, близкие к границам России. Отечественные курорты при этом не популярны, люди хотят получить отдых того же формата и качества обслуживания, который они могли бы иметь в Турции.

Также в компании подчеркивают, что несмотря на падение спроса на отдых в Турции (примерно на 10-15 процентов), эта ситуация не вызывает у туроператоров особого беспокойства. Напомним, что на прошедшей неделе СМИ сообщали о росте числа россиян, заболевших в Турции вирусом Коксаки. Число туристов, которые были вынуждены вернуться домой, исчислялось десятками.

В Роспотребнадзор поступило более пятисот заявлений от россиян, в которых они жаловались на ухудшение своего самочувствия после отдыха в Турции. В связи с этим, в ведомстве объявили, что каждый может отказаться от своей путевки в Турцию, а туроператоры не имеют права их за это штрафовать.