Вирус в Турции: российские эпидемиологи объективно оценят ситуацию в Турции

Турция согласилась принять экспертов-эпидемиологов из России, которые оценят реальную ситуацию с вирусом Коксаки на курортах. Роспотребнадзор оповестил об этом нас воем сайте и упомянул, что вопрос решался на дипломатическом уровне. Россияне должны знать, аннулировать ли им путевки, менять ли турецкое направление на другое.

Россия и Турция на дипломатическом уровне решили вопрос с визитов российских специалистов по эпидемиям на турецкие курорты. Пока разные СМИ пишут разное, и ни один источник не может описать реальную, объективную картину. Одни заявляют, что в Турции бушует эпидемии «кишечного гриппа», а другие отмечают, что вирус Коксаки не страшнее обыкновенной сезонной ветрянки. У Роспотребнадзора все под контролем, он и впредь будет «держать руку на пульсе» и принимать звонки от пострадавших в Турции на курорте.

Пока известно только то, что вирус Кокски поражает детей и подростков, и здоровые родители были вынуждены прервать свой отдых в Турции и везти домой детей с сыпью и температурой. 77% тех. кто привез вирус Коксаки на российскую землю – дети. Они не моют руки, целыми днями плещутся в бассейнах, которые на курортах Сида, Алании и Белека не всегда идеально чистые.

Российская медицина имеет предоставление о вирусе Кокски, как о энтеровирусе. У детей, вернувшихся из Турции, наблюдается некая «смесь» ОРЗ и кори, хотя симптомы вируса Коксаки – экзотика для российской земли. Сейчас один из заразившихся детей, уроженец Омска, совершенно здоров, но семья была вынуждена везти домой больного ребенка. Заразу он подхватил на курорте Белек, заразившись от кого-то из уже больных детей. Вирус распространяется всеми известными науке путями, особенно в бассейнах и на пляжах.