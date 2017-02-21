Сегодняшнее заседание ООН началось минутой молчания: дипломаты всех стран почтили память постпреда РФ Виталия Чуркина. 20 февраля российского дипломата унес сердечный приступ накануне дня рождения. Генсек ООН Фархан Хак заявил, что он до сих пор в шоке и выражает искренние соболезнования семье в связи с утратой.

Дипломат не дожил ни до собственного юбилея, ни до десятилетия своей работы в ООН. Вчера утром в Нью-Йорке на Манхэттене Чуркину стало плохо с сердцем, а врачи местного госпиталя только констатировали смерть. Секретарь организации ООН Антониу Гутерреш, соболезнуя семье, отметил, что всем будет очень не хватать дипломатичности покойного, его понимания миссии, других дипломатов, ситуации в мире. Срок лет Чуркин посвятил дипломатической работе, около десяти – ООН, он даже «сгорел» на работе, в своем рабочем кабинете. Даже американские постпреды, включая Саманту Пауэр, отмечают, что покойный до последнего верил, что у российско-американских отношений есть шанс, и их можно со временем наладить и скорректировать. Преданность Виталия Чуркина отметил премьер России Дмитрий Медведев: Россия для дипломата была превыше всего.

Гендиректор Женевского отделения ООН Сергей Орджоникидзе лад понять СМИ, что из всех дипломатических работ Организация Объединенных Наций требует все силы без остатка – приходится отстаивать не только свою стану, но и защищать страны, не имеющие к России отношения. Дипломат становится ответственным за судьбу всего мира, а если какие-то международные процессы пошли не так – спрос с него. Общий язык приходится искать с людьми разных культур и ментальности, и в этом отношении у покойного был несомненный талант. Однако украинцы умудрились и тут «внести свою лепту»: постпред Украины Владимир Ельченко заявил, что не надо приписывать Чуркину лишних заслуг – конфликт на Донбассе не разрешен.