Виталий Милонов предложил лишить Божену Рынску российского гражданства, как пишет российская служба РТ. По мнению депутата Госсдумы, Рынской и оппозиционеру Аркадию Бабченко не место в России, если они радуются российским бедам и гибели в катастрофе своих же граждан. Самих деятелей нужно выслать, имущество продать, а все деньги, полученные с аукциона, отправить в фонд Доктора Лизы.

Главный редактор журнала SNC Наталия Архангельская успокоила общественность – Рынска у них больше не работает. Она работала внештатно светским обозревателем, но после поста со злорадством с нею оборвали все контакты. Контракт с обозревательницей не продлили с 1 декабря, потому как и до скандала с постом у Рынской и Архангельской во многом расходились взгляды. Об этом главред издательского дома написала в соцсети. По мнению Рынской, с сотрудниками НТВ «небеса разобрались», ведь в свое время у нее с телеканалом дошло до суда. Все, кто изгаляется и смеется над чужой бедой, уверены, что Небеса «разбираются» только им в угоду, хотя непонятно, в чем виновата Доктор Лиза и ансамбль им. Александрова. Целый канал Рынска обвинила в «травле диссидентов».

Рынску многие осудили, ее хотят выселить для начала Москвы и уже потом – из РФ. В Интернете появилась петиция, а соседи бывшего обозревателя вредят ей по-соседски за высказывания подобного рода. Хотя Рынска жалеет и доктора Елизавету Глинку, и весь ансамбль, но за «НТВошек» благодарит судьбу открытым текстом.