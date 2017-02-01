Виза в ОАЭ для россиян в 2017 году: с 1 февраля россияне будут получать бесплатные визы по прибытию в аэропорт

Виза в ОАЭ для россиян с первого февраля 2017 года становится бесплатной. Туристы, которые планируют отдохнуть в Эмиратах, теперь не должны будут подавать документы на визу, оплачивать консульский сбор и прочее.

С первого февраля все россияне, которые в туристических целях планируют посетить Объединенные Арабские Эмираты, освобождаются от визового режима. Чтобы полететь отдохнуть в ОАЭ, теперь нужно будет всего лишь иметь при себе загранпаспорт. А виза будет оформляться бесплатно непосредственно на границе – то есть в аэропорту по прибытию на курорт.

Об этом ранее сообщили власти Объединенных Эмиратов. Также эту информацию подтвердили и в России – в АТОР.

Бесплатные визы будут выдаваться в аэропортах сроком на тридцать дней. Но если турист хочет остаться на курорте на два месяца, это также не будет для него проблемой. Для этого всего лишь нужно оплатить специальный сбор, но непосредственно за визу платить не нужно будет.

Ранее премьер-министр ОАЭ проанонсировал отмену виз для россиян, а также отметил, что страны движутся навстречу друг другу в плане туристического сотрудничества. Об этом свидетельствует и то, что ОАЭ и Россия в прошлом году договорились о прямом авиационном соединении Дубая с двенадцатью российскими городами, а частота полетов заметно увеличилась.