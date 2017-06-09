ВКонтакте: Украина пользуется популярной соцсетью, несмотря на запрет президента Петра Порошенко. ВК оставалась самым популярным ресурсом в мае месяце этого года, вместе с Майл.ру и Одноклассниками. По данным этих сервисов, украинцев на них, после указа Порошенко, стало меньше всего на 12-18%.

По итогам прошедшего мая, социальная сеть ВКонтакте, а также сеть Одноклассники и сервисы Мэйл.ру, которые недавно запретил в своей стране президент Украины Петр Порошенко, все же остаются самыми популярными среди украинцев. Их посещение российских социальных сетей упало всего на 12-18%, что, по мнению специалистов, свидетельствует о высокой компьютерной грамотности простых жителей Украины.

Напомним, что указ Петра Порошенко о запрете российских социальных сетей ВКонтакте, Однокласники, сервиса Мэйл.ру и поисковых систем Яндекса, вступил в действие с 15 мая. По мнению киевских властей, через эти сети Россия оказывала информационное давление на украинцев и собирала компромат. Но местные эксперты быстро поняли, что полная блокировка очень проблематична с технической точки зрения.

По словам бывшего главы Яндекса на Украине Сергея Петренко, крупные провайдеры с большими техническими возможностями отреагировали на указание президента мгновенно и перекрыли доступ ко всем запрещенным сервисам, но все равно не ко всем. Но более мелким провайдерам, это оказалось не под силу, а всего таких компаний насчитывается в Украине около шести тысяч.