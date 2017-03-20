Владимир Кузьмин болен рассеянный склерозом, а не изводит своих женщин пьянством

За свою самую яркую любовь, Владимира Кузьмина, заступается Алла Пугачева. Ее роман с рокером 80-х длился всего год, и за этот год Примадонна набралась впечатлений на всю жизнь. Сейчас звезды – добрые друзья, и Пугачева не позволила обвинять друга в пристрастии к алкоголю: рассеянный склероз делает его движения шаткими, неуклюжими, потому не надо говорить, что он пил перед концертом.

Программа Андрея Малахова «Сегодня вечером» 17 марта была посвящена 40-летию карьеры Владимира Кузьмина, но все его женщины постепенно все свели к тому, что не выдержали запоев некогда любимого мужчины, а сейчас он выступает пьяным. Но одна Алла Борисовна уверяла, что так проявляется рассеянный склероз: это не просто кто-то что-то забывает. Клетки мозга перестают получать кислород, что отражается и на речи, и на координации движения, и даже на выражении лица. Можно сказать, у певца в его 61 год диагноз «на лице написан». Потому Примадонне «невероятно обидно», когда про хорошего исполнителя распространяют сплетни.

В студии «Сегодня вечером» было видно, что Кузьмин заметно «сдает». Со времен «Большой стирки» у Малахова сохранился эфир с исполнителем и его нынешней женой в 2003 году. Тогда певец только женился на юной поклоннице, молодые были счастливы и целовались прямо в студии. За 15 лет брака юная «муза» сподвигла исполнителя на 100 песен, 10 альбомов и звание Народного артиста. Такой женщине надо соответствовать, хотя старость никто не отменял.