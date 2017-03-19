Владимир Кузьмин здоровье: диагноз исполнителя написан на лице

В последнее время звезды шоу-бизнеса беспокоятся за своего коллегу-исполнителя Владимира Кузьмина. Давняя подруга певца Алла Пугачева всерьез заподозрила у него рассеянный склероз – при этом заболевании люди путают очевидные вещи и попадают в неприятные истории. Другие звезды смотрят на мимику лица Кузьмина и подозревают, что он неудачно сделал пластику.

В конце прошлого года Владимир Кузьмин с новой молодой женой пришел в прямой эфир на «Пусть говорят», чтобы подвести итоги года. Екатерина Трофимова, которой 34 года, показалась зрителям прямой причиной того, что Кузьмин обратился к пластическим хирургам за новой внешностью. Звезде немного за 60, а хочется не уступать благоверной. Но с природой не поспоришь, и лицо певца больше напоминает результат неудавшегося «укола красоты». Лицо с замороженными мышцами теряет пластичность. Певца даже успели сравнить с Микки Рурком, который переусердствовал с ботексом и похож на куклу или манекен. Более неприятные мифы о пьянстве рок-исполнителя развенчивает та же Алла Пугачева.

Шоу «Сегодня вечером», которое ведет Андрей Малахов, 17 марта было посвящено Владимиру Кузьмину. Шоумен любит приглашать именно этого певца – его обсуждают и осуждают в его творческом окружении. Особенно этим «грешат» это бывшие женщины не считая Пугачевой. Их основной упрек – алкоголизм старого рокера, но Примадонна такого момента за ним не помнит. То, что дамы называют проявлением пьянства – на самом деле рассеянный склероз, и грешно набрасываться на больного человека.