Владимир Кузьмин – желанный гость программ «Вечерний Ургант» и «Смак»

Владимир Кузьмин – рокер, которому даже не обязательно петь, чтоб иметь успех и популярность у тех, кто помнит его творчество. Певца с радостью принимает Иван Ургант в своих шоу «Смак» и «Вечерний Ургант», зная, что у обоих его программ будут высокие рейтинги. На «Смаке» Кузьмин готовил в прямом эфире вегетарианские блюда, а в прямом эфире «Вечернего Урганта» приглашал на свой концерт в честь 8 марта.

Автор знаменитого «Когда меня ты позовешь…» привез в Россию из Калифорнии кесадилью – блюдо мексиканского происхождения, в котором нет мяса, зато есть сырный соус и очень острый. Над вегетарианством Владимира Кузьмина Ургант по-доброму подшучивал: грибы тоже испытывают страдания, когда их режут, но остальные вопросы были более серьезными – как начинался творческий путь рокера, кто ему купил первую гитару. Оказалось, что мама, видя стремления сына заниматься музыкой купила гитару на Неглинке. Гитара была полуакустическая, неплохо играла и без тока, будучи электронной, потому на юношу с гитарой в парке им. Горького все обращали внимание. На фоне «Битлз» многие музыкальные коллективы теряли себя в 80-е годы, но Владимир Кузьмин справился, выработав свой собственный неповторимый стиль.

Решение уехать в Америку далось Кузьмину, по его словам, очень непросто: в СССР периода перестройки он собирал стадионы, по три в день. Ургант не сразу поверил, что так бывает, что человек способен выдержать такие нагрузки и такую славу. Исполнитель – его кумир, и решение эмиграции Кузьмина многие не поняли в 1989 году. Но Владимир Борисович сумел объяснить свою позицию: в США он занимался музыкой, играя с американцами, хотя его коллектив разбежался по «русским кабакам» за деньгами. Правда, в Америке Кузьмин прожил всего год, записал два англоязычных альбома и вернулся на Родину. Сейчас певец выступает сольно.