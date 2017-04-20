﻿

Президент Путин подписал указ о военных сборах для находящихся в запасе военных. Документ уже издан администрацией президента. В нем указано, что продолжительность военных сборов – два месяца, а в целом сроки будут разниться в зависимости от распоряжения региональных властей.

Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Фото: Newsler.ru

Призванные на сборы военные будут проходить подготовку в различных силовых структурах Российской Федерации. Продолжительность сборов не будет превышать два месяца, и будет регулироваться региональными властями. Исключение в сроках будут носить только так называемые «проверочные сборы», регулируемые Министерством обороны.

Документ начал действовать со дня его публикации, то есть сегодня, двадцатого апреля. В прошлом году, глава государства также издал указ о мобилизации военных запаса сроком на два месяца. Однако прошлогодние сборы состоялись позже – указ был издан 11 июня.

Как сообщает РИА Новости, незадолго до мобилизации военных запаса в России началась призывная кампания так называемых «срочников». В нынешнем году призыву подлежат 142 тысячи граждан.

Стоит напомнить, что издание президентских указов и проведение военных сборов – ежегодные нормы. Как правило, срок таких сборов не превышает два месяца, однако единых норм в этом плане нет. Основной целью проведения краткосрочных сборов является совершенствование знаний и навыков военных запаса, в частности, практика с модернизированным и новым оружием и техникой.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

Депутаты в первом чтении одобрили законопроект сноса пятиэтажек в Москве

Депутаты в первом чтении одобрили законопроект сноса пятиэтажек в Москве

Забастовка дальнобойщиков: бастующие привели альтернативные данные о числе участников забастовки после заявления Медведева

Забастовка дальнобойщиков: бастующие привели альтернативные данные о числе участников забастовки после заявления Медведева

ВПР, школа

ВПР: сегодня школьники приступят к проверочным работам по математике и русскому языку

Пенсионер из Белого Яра отправил денежный перевод Медведеву в размере прибавки к пенсии – 60 рублей

Пенсионер из Белого Яра отправил денежный перевод Медведеву в размере прибавки к пенсии – 60 рублей

ВПР, школа

Всероссийские проверочные работы этой весной охватят более 2,5 миллионов детей

Введение электронных трудовых книжек одобрили в Роструде

Введение электронных трудовых книжек одобрили в Роструде

Ирина Иерусалимская и другие стюардессы подали в суд на “Аэрофлот” за требования к внешности и возрасту

Ирина Иерусалимская и другие стюардессы подали в суд на “Аэрофлот” за требования к внешности и возрасту

Стюардесса проиграла «Аэрофлоту» судовой процесс о требованиях компании по росту, весу и возрасту

Стюардесса проиграла «Аэрофлоту» судебный процесс о требованиях компании по росту, весу и возрасту

чартеры, Турция

Чартеры в Турцию из России не отменили: результаты референдума не повлияли не текущую ситуацию