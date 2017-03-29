Владимир Путин подписал законопроект о приоритетности ремонта машины на СТО по ОСАГО

Президент России подписал новый законопроект о приоритетности ремонта машины на СТО по ОСАГО перед денежной выплатой. Подробнее с принятым законом может ознакомить любой делающий на официально сайте правительства.

Новый закон начнет работать спустя месяц и будет относиться только к новым договорам по ОСАГО. Потому, банк РФ не в состоянии ввести этот приоритет в некоторых регионах страны по договорам, которые были составлены до принятия закона. Приоритет натурального возмещения будет действовать по всей стране.

Также законом теперь определенно, в каких случаях будет происходить возмещение с помощью денежных средств. К тому же новый закон предъявил конкретные требования к СТО, где будет ремонтироваться машина.