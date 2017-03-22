Ольга Голодец, которая является зампредом правительства, решила обратиться к лидеру страны. Женщина озвучила просьбу о повышении МРОТ.

Во время заседания Совета при российском лидере, где обсуждалось стратегическое развитие, приоритеты различных программ, зампред правительства направила свое обращение к президенту. Ольга Голодец считает, что нужно выполнить увеличение МРОТ. Женщина отмечает, что данный вопрос является ключевым по производительности. По ее мнению, повышение заработной платы искоренит низкопроизводительные трудовые места.

Голодец отмечает, что власти страны планирует осуществлять содействие профессиональной переориентации рабочих. Это также необходимо для того, чтобы у людей не возникало сложностей. Стоит уточнить, на сегодняшний день МРОТ в РФ составляет 7800 руб.

«Обращаюсь к Вам, Владимир Владимирович, с просьбой. Поручите повысить МРОТ, что сразу сможет дать нам выход из системы низкопроизводительных рабочих мест. Поручите это также министерству труда», — говорит Голодец.

Лидер страны не стал задерживать ответ и сразу утвердительно согласился с женщиной. Напомним, заработную плату на уровне МРОТ получают около 5000000 жителей РФ.