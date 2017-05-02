Владимир Путин уволил генералов из ряда силовых министерств и ведомств. Указом от 1 мая на их должности были назначены новые люди. Нынешние кадровые перестановки являются продолжением ряда увольнений, начатых в марте этого года.

По сообщению портала РБК, президент России В.В. Путин совершил ряд кадровых перестановок в нескольких силовых министерствах. Так с 1 мая этого года своих высокопоставленных постов лишились глава управления Федеральной службы исполнения наказаний в Пермском регионе Григорий Желудов, заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях по экстренному реагированию МЧС Сергей Воронцов, глава Следкома в Ульяновской области Алексей Евдокимов, глава департамента надзорной деятельности и профработы МЧС Сергей Кададов, заместитель главы МВД в Иркутской области и начальник полиции Олег Кнаус, замначальника главного управления МВД в Кемеровском регионе Виктор Кутылкин, главный инспектор МВД РФ Сергей Кулюкин.

Также были уволены Олег Мезрин, начальник следственного управления СКР в республике Якутия, Валерий Майданов — начальник департамента делопроизводства и работы с заявлениями граждан МВД РФ, Юрий Попов, глава следственного управления СКР в Ростовской области, глава ФСИН по Приморскому региону Олег Симченко, глава управления ФСИН в республике Татарстан Дауфит Хамадишин и другие лица.

Полный список уволенных находится на официальном сайте интернет-портала правовой информации. Напомним, что в марте месяце этого года президент уволил десять генералов. Среди них были прокуроры Еврейской автономной области и республики Чувашия и начальник следственного управления по Приморскому краю.