Президент России Владимир Путин посетил заседание совета Русского географического общества, на котором рассматривали результаты исследования подводного мира России. Услышав информацию о поедании морскими ангелами морских чертей, президент отметил, что ему тоже приходится смотреть, чтобы Россию никто не съел.

На заседание совета Русского географического общества представили доклад на тему «Изучение подводного мира арктических вод России», сопроводив материалы визуальными эффектами. Во время данного доклада Президента России Владимира Путина очень заинтересовали некоторые кадры, на которых одни представители фауны поедают других. В результате В. Путин уточнил по поводу того, правильно ли он понял, что одна медуза поедает другую, а моллюск поедает ангела-чертика. Когда он услышал утвердительный ответ от представителей научного сектора, то заметил: